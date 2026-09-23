हुंडई बेयोन को त्योहारी सीजन में लॉन्च किया जा सकता है

हुंडई की AI असिस्टेंट से लैस बेयोन की बुकिंग शुरू, जानिए कब होगी लॉन्च

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने अपने आगामी मॉडल बेयोन के लिए भारत में बुकिंग खोल दी है। ग्राहक 11,000 रुपये में कंपनी की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप के जरिए इस SUV को बुक कर सकते हैं। यह घोषणा हाल ही में जारी किए गए टीजर के बाद की गई है, जिसमें कंपनी ने इसके डिजाइन की झलक दिखाई थी। इसे 'इंटेलिजेंट यूटिलिटी व्हीकल' के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें इन-बिल्ट जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वॉयस असिस्टेंट शामिल है।