बारिश के दौरान कार में कई कमियां आ सकती हैं

बारिश के बाद भी अच्छी स्थिति में बनी रहेगी आपकी कार, जरूर करा लें ये काम

क्या है खबर?

मानसून की बारिश कार के लिए कई तरह की परेशानियां लेकर आता है। लगातार बारिश, पानी से भरी सड़कें और नमी की वजह से टायर, ब्रेक, वाइपर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। अगर, आप कार को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं तो ऐसे में मानसून खत्म होने से पहले कार की देखभाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं मानसून खत्म होने से पहले कार में क्या काम करना जरूरी है।