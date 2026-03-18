बारिश और गर्मी दोनों में बाइक कैसे बचाएं? इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

गर्मी और बारिश दोनों ही मौसम बाइक के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए समय रहते उसकी सही देखभाल करना जरूरी है। तेज धूप से पेंट और पार्ट्स खराब हो सकते हैं, जबकि बारिश में जंग और इलेक्ट्रिकल दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो बाइक लंबे समय तक सही हालत में रह सकती है और अचानक खराब होने की परेशानी से भी बचा जा सकता है।

#1 गर्मी में बाइक को ऐसे रखें सुरक्षित गर्मी के मौसम में बाइक को हमेशा छांव में खड़ा करना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी और सीट ज्यादा गर्म न हो। लंबे समय तक धूप में रखने से पेंट फीका पड़ सकता है और टायर भी जल्दी खराब हो सकते हैं। समय-समय पर इंजन ऑयल और कूलेंट की जांच करना भी जरूरी है। इसके अलावा, बाइक को साफ रखना और कवर का इस्तेमाल करना उसे धूप से बचाने में मदद करता है।

#2 बारिश में जंग और पानी से बचाव करें बरसात के मौसम में बाइक को पानी और नमी से बचाना जरूरी होता है। गीली बाइक को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ने से जंग लग सकती है और कई जरूरी पार्ट्स खराब हो सकते हैं। बारिश में चलाने के बाद बाइक को साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछना चाहिए और चेन में समय पर ऑयल लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को सूखा और सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि स्टार्टिंग या लाइट से जुड़ी कोई दिक्कत न आए।

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