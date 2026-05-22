गर्मी में कार ओवरहीट होने से कैसे बचें?

गर्मी के मौसम में तेज धूप और लंबे सफर के कारण कार के ओवरहीट होने की समस्या तेजी से बढ़ जाती है। कई बार इंजन ज्यादा गर्म होने से गाड़ी अचानक बंद भी हो सकती है। समय पर देखभाल और कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। खासतौर पर लंबी यात्रा से पहले कार की जरूरी जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है ताकि इंजन सुरक्षित और सही तरीके से काम करता रहे।

#1 कूलेंट और रेडिएटर की जांच जरूरी कार को ओवरहीट होने से बचाने के लिए कूलेंट और रेडिएटर की नियमित जांच बेहद जरूरी होती है। अगर कूलेंट का स्तर कम हो जाए, तो इंजन तेजी से गर्म होने लगता है। इसलिए समय-समय पर कूलेंट भरवाना जरूरी माना जाता है। साथ ही रेडिएटर में गंदगी या लीकेज होने पर भी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लंबी यात्रा से पहले रेडिएटर की सफाई और पाइप की जांच जरूर करानी चाहिए।

#2 इंजन पर ज्यादा दबाव डालने से बचें गर्मी में लगातार तेज स्पीड पर गाड़ी चलाने या लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कार को बीच-बीच में आराम देना फायदेमंद रहता है। अगर तापमान मीटर सामान्य से ऊपर जाए, तो तुरंत सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकनी चाहिए। एयर कंडीशनर (AC) का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी इंजन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा सकता है, इसलिए संतुलित तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

Advertisement