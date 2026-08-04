क्या आपकी कार के टायर बदलने का समय आ गया है? ऐसे करें पहचान
क्या है खबर?
कार का टायर सड़क पर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा हिस्सों में से एक होता है। अगर टायर सही हालत में नहीं हैं, तो दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ सकता है। कई लोग टायर पूरी तरह खराब होने तक उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। ऐसे में कुछ संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है। इन संकेतों को समझकर आप सही समय पर टायर बदल सकते हैं और सुरक्षित सफर का आनंद लंबे समय तक ले सकते हैं।
#1
ट्रेड घिस जाए तो तुरंत बदलें टायर
अगर टायर की पकड़ यानी ट्रेड काफी घिस चुकी है, तो उसे बदलने का समय आ गया है।
घिसे हुए टायर बारिश या फिसलन वाली सड़क पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाते। इसके अलावा, अगर टायर में गहरे कट, उभरे हुए हिस्से, बार-बार पंचर या साइडवाल पर दरारें दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
ऐसे संकेत टायर के कमजोर होने की ओर इशारा करते हैं और भविष्य में बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं।
#2
गाड़ी चलाते समय दिख सकते हैं ये संकेत
अगर कार चलाते समय बार-बार कंपन महसूस हो, स्टीयरिंग असामान्य तरीके से हिले या गाड़ी एक तरफ खिंचने लगे, तो इसकी वजह खराब टायर भी हो सकते हैं।
कई बार टायर का आकार बिगड़ने या अंदरूनी नुकसान के कारण ऐसी समस्या आती है।
ऐसे मामलों में तुरंत किसी अच्छे सर्विस सेंटर पर टायर की जांच करानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर नए टायर लगवाने चाहिए, ताकि सफर पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक बना रहे।
#3
पुराने टायर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी
टायर देखने में ठीक लगें, फिर भी बहुत पुराने होने पर उनकी मजबूती कम हो जाती है।
विशेषज्ञ आमतौर पर छह से दस साल पुराने टायर बदलने की सलाह देते हैं, चाहे उनका इस्तेमाल कम ही क्यों न हुआ हो। टायर खरीदने की तारीख और निर्माण वर्ष जरूर जांचें।
समय पर टायर बदलने से कार की पकड़ बेहतर रहती है, माइलेज प्रभावित नहीं होता और सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद बना रहता है।