टायर समय पर बदलना है जरूरी

क्या आपकी कार के टायर बदलने का समय आ गया है? ऐसे करें पहचान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:16 am Aug 04, 202609:16 am

क्या है खबर?

कार का टायर सड़क पर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा हिस्सों में से एक होता है। अगर टायर सही हालत में नहीं हैं, तो दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ सकता है। कई लोग टायर पूरी तरह खराब होने तक उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। ऐसे में कुछ संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है। इन संकेतों को समझकर आप सही समय पर टायर बदल सकते हैं और सुरक्षित सफर का आनंद लंबे समय तक ले सकते हैं।