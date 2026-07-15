बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी सिस्टम पर असर डालती है

बारिश के मौसम में कार का AC कैसे रखें फिट? अपनाएं ये आसान तरीके

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:09 am Jul 15, 202608:09 am

क्या है खबर?

मानसून शुरू होते ही कई कार मालिकों को AC से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। AC से सीलन जैसी बदबू आना, विंडशील्ड पर धुंध जमना, कूलिंग कम होना और केबिन में नमी महसूस होना सबसे आम समस्याएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका मतलब हमेशा AC खराब होना नहीं होता। बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी सिस्टम पर असर डालती है। कुछ आसान सावधानियां, नियमित देखभाल और समय पर जांच अपनाकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है।