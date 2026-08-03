कार में AC कंप्रेसर खराब होने की पहचान कैसे करें?

अगर कार का AC कभी चल रहा हो और कभी अपने आप बंद हो जाए, तो यह भी कंप्रेसर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।

कई बार कंप्रेसर का क्लच ठीक से काम नहीं करता, जिससे AC की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसके साथ इंजन पर अतिरिक्त दबाव भी महसूस हो सकता है।

ऐसी स्थिति में वाहन को ज्यादा समय तक बिना जांच के चलाना ठीक नहीं माना जाता और तुरंत तकनीकी जांच कराना सुरक्षित विकल्प होता है।