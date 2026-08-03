कार में AC कंप्रेसर खराब होने की पहचान कैसे करें?
क्या है खबर?
गर्मी के मौसम में कार का एयर कंडीशनर ठीक से काम करना बेहद जरूरी होता है। अगर AC पहले जैसी ठंडी हवा नहीं दे रहा या चलाते समय कुछ असामान्य महसूस हो रहा है, तो इसका कारण कंप्रेसर की खराबी हो सकती है। समय रहते इस समस्या की पहचान कर ली जाए, तो बड़े खर्च से बचा जा सकता है। इसलिए शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत जांच कराना बेहतर माना जाता है।
#1
ठंडी हवा कम आना और अजीब आवाज सबसे बड़ा संकेत
अगर AC चलाने के बाद भी कार के अंदर पर्याप्त ठंडक नहीं मिल रही है, तो कंप्रेसर में खराबी हो सकती है।
इसके अलावा, AC चालू करते समय घरघराहट, खड़खड़ाहट या तेज आवाज सुनाई देना भी सामान्य नहीं माना जाता। कई बार कंप्रेसर ठीक से काम नहीं करता, जिससे ठंडी हवा का असर कम हो जाता है।
ऐसे संकेत दिखाई दें, तो जल्द मैकेनिक से जांच करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर खराब हिस्सों को तुरंत बदलवा लेना चाहिए।
#2
AC बार-बार बंद होना और क्लच में दिक्कत
अगर कार का AC कभी चल रहा हो और कभी अपने आप बंद हो जाए, तो यह भी कंप्रेसर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।
कई बार कंप्रेसर का क्लच ठीक से काम नहीं करता, जिससे AC की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसके साथ इंजन पर अतिरिक्त दबाव भी महसूस हो सकता है।
ऐसी स्थिति में वाहन को ज्यादा समय तक बिना जांच के चलाना ठीक नहीं माना जाता और तुरंत तकनीकी जांच कराना सुरक्षित विकल्प होता है।
#3
समय पर जांच कराना ही सबसे अच्छा उपाय
अगर ऊपर बताए गए किसी भी तरह के संकेत दिखाई दें, तो कार को अधिकृत सर्विस सेंटर या भरोसेमंद मैकेनिक के पास जरूर ले जाएं।
कंप्रेसर, गैस का दबाव, पाइप और दूसरे हिस्सों की जांच समय पर कराने से बड़ी खराबी और ज्यादा खर्च से बचा जा सकता है।
नियमित सर्विस और AC की देखभाल करने से उसकी उम्र बढ़ती है और गर्मियों में बेहतर ठंडक भी मिलती रहती है, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनी रहती है।