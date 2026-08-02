बीमा पॉलिसी से बाढ़ के पानी में डूबी कार के नुकसान की भरपाई होती है

क्या बाढ़ के पानी में डूब गई कार? जानिए कैसे मिलेगा बीमा क्लेम

क्या है खबर?

मानसून के दौरान भारी बारिश कार मालिकों को तगड़ा झटका दे जाती है। पानी में डूबने के कारण उन्हें मरम्मत का भारी खर्चा उठाना पड़ता है। ऐसे में उनके मन में सवाल खड़ा होता है कि क्या उनकी बीमा पॉलिसी इस नुकसान की भरपाई करेगी। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की पॉलिसी है और नुकसान असल में किस वजह से हुआ है। आइए जानते हैं बीमा पॉलिसी के नियम क्या कहते हैं।