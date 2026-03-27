गर्मी के मौसम में बाइक ओवरहीटिंग की समस्या से कैसे बचें? यहां जानिए जरूरी टिप्स

गर्मी के मौसम में बाइक चलाते समय ओवरहीटिंग की समस्या आम हो जाती है। ज्यादा तापमान और लंबी दूरी तक लगातार चलाने से इंजन गरम हो जाता है। इससे बाइक की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और खराबी का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो इंजन को नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि कुछ आसान उपाय अपनाकर इस समस्या से बचाव किया जाए।

#1 इंजन को आराम देना जरूरी गर्मी में बाइक को लगातार लंबे समय तक चलाने से इंजन ज्यादा गरम हो सकता है। ऐसे में बीच-बीच में बाइक को रोककर इंजन को ठंडा होने का समय देना चाहिए। खासकर ट्रैफिक या लंबी यात्रा के दौरान यह और जरूरी हो जाता है। इससे इंजन पर दबाव कम होता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। थोड़ी देर का ब्रेक लेने से ओवरहीटिंग की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है।

#2 इंजन ऑयल और कूलिंग का ध्यान रखें बाइक का इंजन ऑयल सही मात्रा और अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। इंजन ऑयल ही इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। अगर ऑयल कम या खराब हो, तो इंजन जल्दी गरम होता है। समय-समय पर ऑयल चेक करना और बदलना जरूरी है। इसके साथ ही, एयर-कूल्ड बाइक में हवा का सही प्रवाह बना रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि इंजन ठीक से ठंडा होता रहे।

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