कार की स्पीड से माइलेज कैसे होता है प्रभावित? 

कार की स्पीड जितनी बढ़ती है, माइलेज उतना ही प्रभावित होता है। कई ड्राइवर यह मानते हैं कि तेज चलाने से समय की बचत होती है, लेकिन इसका असर ईंधन खपत पर पड़ता है। सही रफ्तार पर गाड़ी चलाने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और फ्यूल की बचत होती है। ऐसे में माइलेज बढ़ाने के लिए स्पीड को संतुलित रखना बेहद जरूरी माना जाता है, खासकर रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह और जरूरी होता है।

#1 तेज रफ्तार पर क्यों घटता है माइलेज? जब कार बहुत तेज चलती है, तो इंजन को बहुत ज्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है। ज्यादा स्पीड पर हवा का विरोध भी बढ़ जाता है, जिससे इंजन ज्यादा फ्यूल जलाता है। इसके अलावा, तेज एक्सेलेरेशन और बार-बार ब्रेक लगाने से भी ईंधन की खपत बढ़ती है। हाई स्पीड पर टायर और इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे माइलेज धीरे-धीरे गिरने लगता है और खर्च बढ़ जाता है।

#2 कम स्पीड भी बन सकती है वजह बहुत कम स्पीड पर गाड़ी चलाना भी माइलेज के लिए सही नहीं होता है। लो गियर में ज्यादा देर तक ड्राइव करने से इंजन पर दबाव पड़ता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। ट्रैफिक में बार-बार रुकना और चलना भी माइलेज घटाता है। सही गियर और स्थिर रफ्तार पर ड्राइव करने से इंजन बेहतर तरीके से काम करता है और ईंधन की बचत होती है, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होती है।

Advertisement