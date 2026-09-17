लंबे समय तक पेट्रोल जमा रहने से टैंक के अंदर जंग, गंदगी और नमी की समस्या हो सकती है

बाइक को लंबे समय तक खड़ा रखने पर पेट्रोल टैंक की देखभाल कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 am Sep 17, 202609:26 am

क्या है खबर?

बाइक को कई दिनों या महीनों तक खड़ा रखने पर उसके पेट्रोल टैंक की देखभाल करना जरूरी है। लंबे समय तक पेट्रोल जमा रहने से टैंक के अंदर जंग, गंदगी और नमी की समस्या हो सकती है। इससे बाद में बाइक स्टार्ट होने में परेशानी आती है और इंजन तक ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाइक पार्क करने से पहले पेट्रोल की मात्रा और टैंक की हालत पर ध्यान देना चाहिए।