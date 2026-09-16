शीशे पर पानी की बूंदें बन सकती हैं परेशानी

कार के शीशे पर पानी की बूंदें टिकने से कैसे रोका जा सकता है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Sep 16, 202609:12 am

क्या है खबर?

बारिश या सुबह के समय कार के शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इससे सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग के दौरान परेशानी बढ़ सकती है। कई बार शीशे पर बूंदें टिके रहने से वाइपर चलाने के बाद भी पूरी सफाई नहीं होती। ऐसे में कुछ आसान उपाय अपनाकर पानी को शीशे पर टिकने से रोका जा सकता है। इससे दृश्यता बेहतर रहती है और सफर के दौरान सुरक्षा भी बढ़ती है।