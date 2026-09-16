कार के शीशे पर पानी की बूंदें टिकने से कैसे रोका जा सकता है?
क्या है खबर?
बारिश या सुबह के समय कार के शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इससे सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग के दौरान परेशानी बढ़ सकती है। कई बार शीशे पर बूंदें टिके रहने से वाइपर चलाने के बाद भी पूरी सफाई नहीं होती। ऐसे में कुछ आसान उपाय अपनाकर पानी को शीशे पर टिकने से रोका जा सकता है। इससे दृश्यता बेहतर रहती है और सफर के दौरान सुरक्षा भी बढ़ती है।
#1
शीशे पर लगाएं पानी रोकने वाली कोटिंग
कार के शीशे पर पानी की बूंदें रोकने के लिए वॉटर रिपेलेंट कोटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह एक खास तरह का पदार्थ होता है, जिसे शीशे पर लगाने से पानी फैलने के बजाय बूंद बनकर जल्दी नीचे सरक जाता है। इसे लगाने से पहले शीशे को अच्छी तरह साफ और सूखा कर लें।
इसके बाद निर्देश के अनुसार कोटिंग लगाएं और सूखने दें। समय-समय पर इसे दोबारा लगाना जरूरी होता है।
#2
शीशे को साफ और चिकनाई रहित रखें
शीशे पर धूल, मिट्टी, तेल या धुएं की परत होने से पानी की बूंदें ज्यादा देर तक टिकी रह सकती हैं।
इसलिए कार के शीशे को नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। इसके लिए साफ माइक्रोफाइबर कपड़े और अच्छे ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल करें।
शीशे पर साबुन या घरेलू सफाई पदार्थ लगाने से बचें, क्योंकि इससे धुंधली परत बन सकती है। साफ शीशे पर पानी जल्दी नीचे बहता है और दृश्यता बेहतर रहती है।
#3
वाइपर और शीशे की सील जांचें
पानी की बूंदों को हटाने के लिए कार के वाइपर भी सही स्थिति में होने चाहिए।
पुराने या खराब वाइपर पानी को साफ करने के बजाय शीशे पर फैला सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर वाइपर ब्लेड बदल दें। इसके अलावा शीशे की रबर सील में खराबी होने पर पानी अंदर आ सकता है और नमी बढ़ सकती है।
बारिश में कार चलाते समय वाइपर, डिफॉगर और शीशे की सफाई व्यवस्था का सही इस्तेमाल करें।