बीमा लेते समय एड ऑन लेने से कार चोरी होने पर पूरी कीमत मिलती है

कार चोरी होने पर बीमा कंपनियां क्यों काटती हैं ज्‍यादा पैसा? इस तरह मिलेगी पूरी कीमत

क्या है खबर?

भारत में हर महीने कई कार चोरों के निशाने पर होती हैं। इससे खरीदारों को तगड़ा झटका लगता है। हालांकि, बीमा कंपनियों ने उनकी परेशानी को काफी हद तक कम कर दिया है। चोरी हुई कार के क्लेम को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीमा कंप‍नियां काफी कम कीमत लोगों को देती हैं। कुछ बातों का ध्‍यान रखा जाए तो पूरा पैसा वापस लिया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या करने की जरूरत है।