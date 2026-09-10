गर्मियों में कार पार्क करते समय शीशे थोड़ा खोलना कितना है फायदेमंद?
क्या है खबर?
गर्मियों में धूप के नीचे कार खड़ी करने पर अंदर का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाता है। बंद कार में गर्म हवा बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिससे सीटें, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग गर्म हो जाते हैं। ऐसे में पार्किंग के दौरान शीशे थोड़ा खोलकर रखना कुछ राहत दे सकता है। इससे कार के अंदर जमा गर्म हवा बाहर निकलती रहती है और केबिन का तापमान बंद कार की तुलना में कुछ कम रह सकता है।
#1
गर्म हवा बाहर निकलने में मदद
शीशे थोड़ा खोलने का सबसे बड़ा फायदा हवा के आने-जाने से मिलता है।
जब कार के अंदर गर्म हवा जमा नहीं होती, तो केबिन का तापमान तेजी से बढ़ने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। इससे कार में बैठने के बाद शुरुआती गर्मी कम महसूस हो सकती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि कार ठंडी रहेगी। धूप में तापमान फिर भी बढ़ेगा और अंदर का माहौल काफी गर्म हो सकता है।
#2
AC को जल्दी ठंडा करने में मदद
इस तरीके से एयर कंडीशनर पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है।
कार में बैठने के बाद अगर अंदर की गर्म हवा कम हो, तो केबिन को आरामदायक तापमान तक पहुंचाने में AC को कम मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे शुरुआती ठंडक जल्दी महसूस हो सकती है।
हालांकि, शीशे खोलना AC का विकल्प नहीं है। कार चलाने से पहले दरवाजे या शीशे खोलकर गर्म हवा बाहर निकालना ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है।
#3
सुरक्षा का भी रखना होगा ध्यान
गर्मियों में शीशे थोड़ा खोलकर कार पार्क करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
खिड़की ज्यादा खुली छोड़ने से चोरी का जोखिम बढ़ सकता है और बारिश, धूल या गंदगी भी अंदर आ सकती है। इसलिए जगह सुरक्षित हो और मौसम साफ हो, तभी गैप रखना बेहतर है।
कार को छायादार जगह पार्क करना, विंडशील्ड सनशेड लगाना और AC शुरू करने से पहले दरवाजे खोलना गर्मी कम करने में ज्यादा मददगार उपाय हैं।