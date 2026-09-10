पार्किंग के दौरान शीशे थोड़ा खोलकर रखना कुछ राहत दे सकता है

गर्मियों में कार पार्क करते समय शीशे थोड़ा खोलना कितना है फायदेमंद?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:50 am Sep 10, 202609:50 am

क्या है खबर?

गर्मियों में धूप के नीचे कार खड़ी करने पर अंदर का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाता है। बंद कार में गर्म हवा बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिससे सीटें, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग गर्म हो जाते हैं। ऐसे में पार्किंग के दौरान शीशे थोड़ा खोलकर रखना कुछ राहत दे सकता है। इससे कार के अंदर जमा गर्म हवा बाहर निकलती रहती है और केबिन का तापमान बंद कार की तुलना में कुछ कम रह सकता है।