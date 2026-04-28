होंडा अगले महीने 2 गाड़ियां भारत में लॉन्च करेगी

होंडा अगले महीने लॉन्च करेगी 2 गाड़ियां, जानिए कौनसे होंगे ये मॉडल

क्या है खबर?

जापानी कार निर्माता होंडा भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत वह अगले महीने 2 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी 22 मई को सिटी फेसलिफ्ट के साथ-साथ एक अन्य मॉडल भी पेश करेगी, जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया है। ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों का अनुमान है कि नया आगामी मॉडल वैश्विक स्तर पर पेश की जाने वाली ZR-V SUV हो सकती है।