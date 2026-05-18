होंडा सिटी फेसलिफ्ट के डिजाइन की दिखी झलक, लॉन्च से पहले शोरूम पर पहुंची

लुक

ज्यादा स्पोर्टी होगा लुक

सिटी फेसलिफ्ट की तस्वीरों में नया लाइटिंग डिजाइन ​​नजर आया है। LED DRL हेडलाइट असेंबली में एकीकृत हैं, जो अभी भी पहले की तरह स्थित हैं। हेडलाइट्स में प्रोजेक्टर और ऊपर LED DRL लगे हैं, जो एक सेंटर लाइट बार से जुड़े हैं, जो संशोधित ग्रिल में छिपा हुआ है। बंपर को भी नया रूप दिया गया है और काले रंग के 16-इंच के नए पहिए इसे स्पोर्टी लुक देते हैं, वहीं टेल लाइट्स में स्मोक्ड इफेक्ट जोड़ा गया है।