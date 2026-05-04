होंडा एलिवेट पर सर्वाधिक छूट दी जा रही है

होंडा कारों पर मिल रही 2.12 लाख रुपये तक की छूट

क्या है खबर?

जापानी कार निर्माता होंडा भारत में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसके तहत 22 मई को 2 गाड़ियां लॉन्च करने की योजना है। इससे पहले कंपनी अपनी मौजूदा कारों पर छूट ऑफर कर रही है। इस ऑफर के तहत 2.12 लाख रुपये तक के लाभ दिए जा रहे हैं, जिनमें नकद छूट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं। आइये जानते हैं इस महीने होंडा के किस मॉडल पर कितनी छूट मिलेगी।