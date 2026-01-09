ट्रैफिक में क्लच दबाकर रखना होता नुकसानदेह, इन चीजों पर पड़ता है असर 

शहरों में ट्रैफिक के दौरान कई लोग कार चलाते समय लगातार क्लच दबाकर रखते हैं। रेड लाइट, जाम या धीमी रफ्तार में यह आदत बहुत आम है। ड्राइवर को लगता है कि इससे गाड़ी कंट्रोल में रहती है और बार-बार गियर बदलने से बचाव होता है। ऑटो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह तरीका लंबे समय में कार के लिए सही नहीं है। लगातार क्लच दबाकर रखना तकनीकी रूप से गलत ड्राइविंग मानी जाती है और इससे नुकसान हो सकते हैं।

#1 क्लच प्लेट जल्दी खराब होने का खतरा ट्रैफिक में क्लच दबाकर रखने से सबसे बड़ा नुकसान क्लच प्लेट को होता है। क्लच लगातार आधा जुड़ा रहता है, जिससे उस पर ज्यादा घिसाव होता है। इससे क्लच प्लेट जल्दी पतली हो जाती है और उसकी उम्र कम हो जाती है। कई मामलों में क्लच बदलने की जरूरत समय से पहले पड़ जाती है, जो काफी महंगा रिपेयर होता है। खासतौर पर शहर में रोज चलने वाली गाड़ियों में यह समस्या जल्दी देखने को मिलती है।

#2 गियर बॉक्स और माइलेज पर असर ट्रैफिक के दौरान लगातार क्लच दबाए रखने से गियर बॉक्स पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे गियर शिफ्टिंग स्मूद नहीं रहती और समय के साथ तकनीकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, क्लच के गलत इस्तेमाल से इंजन की ताकत सही तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिससे कार का माइलेज भी घटने लगता है। इससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जाती है।

