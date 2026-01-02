ठंड में कार स्टार्ट करने में आती है दिक्कत? यहां जानिए क्या है सही तरीका 

ठंड के मौसम में कई कार मालिकों को सुबह कार स्टार्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तापमान गिरने से बैटरी की क्षमता कम हो जाती है और इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है। इसका सीधा असर कार के स्टार्टिंग सिस्टम पर पड़ता है। खासकर पुराने वाहन या लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कारें ज्यादा प्रभावित होती हैं। सही जानकारी और कुछ आसान सावधानियों से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

#1 बैटरी की स्थिति जरूर जांचें सर्दियों में कार स्टार्ट न होने की सबसे बड़ी वजह कमजोर बैटरी होती है। ठंड में बैटरी की पावर कम हो जाती है, जिससे इंजन को पर्याप्त करंट नहीं मिल पाता। इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले बैटरी की जांच कराना जरूरी है। टर्मिनल साफ रखें और ढीले कनेक्शन ठीक कराएं। अगर बैटरी पुरानी है तो समय रहते उसे बदलना बेहतर रहता है, ताकि सुबह स्टार्ट में दिक्कत न हो।

#2 इंजन ऑयल और फ्यूल पर दें ध्यान ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन को घुमाने में ज्यादा मेहनत लगती है। कार निर्माता द्वारा सुझाया गया सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। सर्दियों के लिए हल्का ऑयल ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा, फ्यूल टैंक हमेशा आधा या उससे ज्यादा भरा हुआ जरुर रखें। इससे फ्यूल लाइन में नमी जमने की समस्या काफी कम होती है और कार आसानी से स्टार्ट होती है।

