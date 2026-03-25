सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी योजना की समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है

सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए आगे बढ़ा सकती है प्रोत्साहन योजना

क्या है खबर?

केंद्र सरकार PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 31 मार्च की वर्तमान समय सीमा से आगे बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार अप्रयुक्त धनराशि के कारण हो रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन श्रेणियों के लिए योजना जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है। इस विस्तार के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, E-रिक्शा और E-कार्ट जैसे उच्च मात्रा वाले सेगमेंट तक सीमित रहने की उम्मीद है।