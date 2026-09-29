दिल्ली में सर्दियों के दिनों में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने उठाए सख्त कदम, वाहनों पर लगाए ये प्रतिबंध

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय करने का ऐलान किया है। इन उपायों में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों के राजधानी में घुसने पर रोक, 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम को सख्ती से लागू करना और पार्किंग के लिए ज्यादा चार्ज वसूलना शामिल है। दरअसल, सर्दियों के मौसम में दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों का दम घुटने लगता है।