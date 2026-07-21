सरकार ने फिलहाल पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिलाने से इनकार किया है

सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिलाने से किया इनकार

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मौजूदा 20 फीसदी की सीमा को बढ़ाने की उसकी कोई योजना नहीं है। भविष्य में कोई भी फैसला विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार ने इथेनॉल मिश्रण को E20 से ज्यादा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है।