सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नए नियम लागू किए हैं

सरकार ने कारों के लिए नए CAFE नियम अधिसूचित किए, जानिए क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

भारत सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मकसद से नए 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी' (CAFE-3) नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च, 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इनके तहत, ईंधन की खपत का बेंचमार्क 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से बदलकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 साल में लगभग 16.7 फीसदी का सुधार होगा।