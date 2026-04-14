सरकार ने ओवरलोड वाहनों पर जुर्माने के नियम बदल दिए हैं

अब 10 फीसदी ओवरलोड वाहनों पर नहीं लगेगा जुर्माना, सरकार ने बनाए नए नियम

क्या है खबर?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अधिक वजन लेकर जाने वाले वाहनों पर लगने वाले जुर्माने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब 10 फीसदी तक अतिरिक्त भार ले जाने वाले वाहनों को जुर्माने से छूट दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार, 10-40 फीसदी ओवरलोड वाले वाहनों को मूल टोल का दोगुना और 40 फीसदी से अधिक ओवरलोड वाले वाहनों को 4 गुना भुगतान करना होगा। अधिसूचित किए गए नए नियम 15 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे।