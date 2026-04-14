जीली एमग्रैंड में i-HEV हाइब्रिड सिस्टम का परीक्षण किया गया

जीली का i-HEV हाइब्रिड सिस्टम देता है 45 किमी/लीटर का माइलेज, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्या है खबर?

चीनी कंपनी जीली ने हाइब्रिड कारों के लिए नई जनरेशन की i-HEV 'इंटेलिजेंट एनर्जी' हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। इसने माइलेज के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सिस्टम बाइक्स के बराबर 45 किमी/घंटा का मामलेज देने में सक्षम है। इस सिस्टम ने आगामी एमग्रैंड सेडान में परीक्षण के दौरान 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.22 लीटर ईंधन की खपत की। 48.41 फीसदी की रेटेड थर्मल दक्षता के साथ यह सबसे कुशल विकल्प बन गया है।