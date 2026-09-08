पिछले दिनों टेस्ला कार से हुए हादसे में दूसरी कार के चालक की मौत हो गई थी

हादसे के वक्त टेस्ला कार में चालू था फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड, रिकॉर्ड से हुई पुष्टि

क्या है खबर?

न्यू जर्सी के बुएना विस्टा टाउनशिप में एक टेस्ला मॉडल 3 से हुई दुर्घटना में सामने आया है कि हादसे के वक्त उसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोपायलट मोड चालू था। दूसरी तरफ, पुलिस ने इसे ऐसी कार का मामला बताया, जो रुकी नहीं थी। किसी ने यह नहीं बताया कि टेस्ला के अपने डाटा के अनुसार, कार का ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम चालू था। इससे कार निर्माता की यह तकनीक फिर से विवादों में आ गई है।