इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का प्रदर्शन कुल बाजार की तुलना में काफी बेहतर रहा।

त्योहारी सीजन में EVs की खुदरा बिक्री पहली बार 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई, जो करीब 5.09 लाख तक पहुंच गई। यह कुल वाहन बिक्री का लगभग 9.22 फीसदी है।

इस अवधि में 43.13 लाख की बिक्री के साथ दोपहिया वाहन सेगमेंट का योगदान सबसे अधिक रहा। यह पिछले साल की 41.60 लाख की तुलना में 3.67 फीसदी की वृद्धि है।