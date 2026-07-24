कार में कंपन महसूस हो रहा है? इन वजहों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें
क्या है खबर?
चलती कार में अगर बार-बार कंपन महसूस हो रहा है, तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह छोटी खराबी का संकेत होता है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यही समस्या बड़ी बन सकती है। कंपन की वजह से ड्राइविंग का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है और सफर असुरक्षित बन सकता है। इसलिए समय रहते कारण पता लगाकर कार की अच्छी तरह जांच कराना बेहतर माना जाता है।
#1
टायर और व्हील में गड़बड़ी हो सकती है वजह
कार में कंपन आने की सबसे आम वजह टायर या व्हील से जुड़ी खराबी होती है।
टायर का संतुलन बिगड़ जाना, हवा कम या ज्यादा होना या टायर का घिस जाना कंपन पैदा कर सकता है। कई बार व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग ठीक नहीं होने पर भी यह समस्या सामने आती है।
ऐसे में बिना देर किए सर्विस सेंटर जाकर जांच कराएं और जरूरत के अनुसार मरम्मत या बैलेंसिंग जरूर करवा लें, ताकि समस्या आगे न बढ़े।
#2
इंजन और ब्रेक की भी कराएं जांच
अगर कंपन केवल कार स्टार्ट होने पर या ब्रेक लगाने के दौरान महसूस हो रहा है, तो इंजन या ब्रेक सिस्टम में खराबी हो सकती है।
इंजन माउंट घिस जाने, स्पार्क प्लग खराब होने या ब्रेक डिस्क टेढ़ी होने से भी कंपन आ सकता है।
ऐसे हाल में कभी भी खुद कुछ ठीक करने की कोशिश करने के बजाय मैकेनिक से पूरी जांच कराना ज्यादा सुरक्षित कदम माना जाता है।
#3
समय पर सर्विस कराना ही सबसे अच्छा उपाय
कार में कंपन की समस्या से बचने के लिए नियमित सर्विस कराना बेहद जरूरी है।
समय-समय पर टायर, ब्रेक, सस्पेंशन और इंजन की जांच कराते रहें। छोटी खराबी को नजरअंदाज करने से बाद में बड़ा खर्च उठाना पड़ सकता है।
अगर चलते समय स्टीयरिंग, सीट या पूरे वाहन में लगातार कंपन महसूस हो, तो बिना इंतजार किए तुरंत सर्विस सेंटर पहुंचें, ताकि कार सुरक्षित रहे और सफर भी आरामदायक बना रहे।