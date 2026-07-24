इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

कार में कंपन महसूस हो रहा है? इन वजहों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:21 am Jul 24, 202610:21 am

क्या है खबर?

चलती कार में अगर बार-बार कंपन महसूस हो रहा है, तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह छोटी खराबी का संकेत होता है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यही समस्या बड़ी बन सकती है। कंपन की वजह से ड्राइविंग का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है और सफर असुरक्षित बन सकता है। इसलिए समय रहते कारण पता लगाकर कार की अच्छी तरह जांच कराना बेहतर माना जाता है।