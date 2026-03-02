पिछले महीने 13,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं

फरवरी में बिकीं 13,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें, जानिए कौनसी कंपनी सबसे आगे

क्या है खबर?

फरवरी में विभिन्न निर्माताओं ने 13,669 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। यह पिछले साल इसी महीने की 9,479 बिक्री की तुलना में 44 फीसदी अधिक है। जनवरी की तुलना में यह बिक्री धीमी रही है, क्योंकि इस दौरान 18,993 EVs बेची गई, जो मासिक आधार पर 28 प्रतिशत की गिरावट है। पिछले महीने की बिक्री जून, 2025 के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे कम मासिक बिक्री है। आइये जानते हैं पिछले महीने किस कंपनी ने सबसे ज्यादा EV बेची।