हुंडई क्रेटा से लेकर महिंद्रा BE 6 तक, ये हैं सबसे तेज चार्ज होने वाली SUVs

खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक कारों में रेंज की चिंता अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब कार निर्माता फास्ट चार्जिंग के माध्यम से इस समस्या को कुछ हद तक कम प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं भी प्लग-इन करके आप गाड़ी को जल्द से जल्द चार्ज कर आगे का सफर जारी रख सकते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUVs के ऐसे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे कम चार्जिंग समय के साथ आती हैं।

#1 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: 18.02 लाख रुपये हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए केवल 11kW AC चार्जिंग समय का खुलासा किया है। इसकी 42kWh बैटरी को 10-100 फीसदी चार्ज होने में 4 घंटे लगते हैं। कार चार्ज होने में महिंद्रा BE 6 की तुलना में 2 घंटे कम लेती है। इसमें 11kW चार्जर के लिए 73,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। यह एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव टेक और एग्जीक्यूटिव (O) LR को छोड़कर सभी ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 18.02-23.67 लाख रुपये के बीच है।

#2 टाटा कर्व EV: 16.99 लाख रुपये टाटा मोटर्स की कर्व EV 7.2kW AC से सबसे तेज चार्जिंग स्पीड देती है। यह इलेक्ट्रिक कार 55kWh बैटरी को फुल चार्ज करने में 6.5 घंटे का समय लेती है। DC चार्जर के माध्यम से यह महज 40 मिनट में 10-80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है। यह 502 किलोमीटर की रेंज देती है। टाटा सभी वेरिएंट के साथ 7.2kW चार्जर स्टैंडर्ड तौर पर देती है। इसकी कीमत 16.99 लाख से शुरू होकर 19.49 लाख रुपये तक जाती है।

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#3 MG विंडसर EV: 14.10 लाख रुपये MG मोटर्स की विंडसर EV को 38kWh और 52.9kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया है, जिसमें पहले वाले पैक को 10-100 प्रतिशत चार्ज होने में 7 घंटे लगते हैं, जबकि दूसरी बैटरी 9.5 घंटे लेती है। DC चार्जर से दोनों बैटरियों को चार्ज होने में 45-50 मिनट का समय लेती है। इस गाड़ी की रेंज 332-449 किलोमीटर के बीच है। इस गाड़ी की कीमत 14.10-18.60 लाख रुपये और BaaS प्रोग्राम के साथ 9.99-13.60 लाख रुपये के बीच है।

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#4 MG ZS EV: 17.99 लाख रुपये MG ZS EV भारत की पहली इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV है। इसके सभी वेरिएंट में 50.3kWh की बैटरी मिलती है, जिसे 8.5 से 9 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। 50kW DC चार्जर के जरिए इसे 0-80 फीसदी चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। यह फुल चार्ज करने पर 461 किलोमीटर की रेंज प्रदान करने में सक्षम है। इसके साथ 7.4kW का चार्जर फ्री मिलता है। इसकी कीमत 17.99-20.75 लाख रुपये के बीच है।