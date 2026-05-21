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हुंडई क्रेटा से लेकर महिंद्रा BE 6 तक, ये हैं सबसे तेज चार्ज होने वाली SUVs
हर गाड़ी का चार्जिंग समय अलग-अलग होता है

हुंडई क्रेटा से लेकर महिंद्रा BE 6 तक, ये हैं सबसे तेज चार्ज होने वाली SUVs

लेखन दिनेश चंद शर्मा
May 21, 2026
08:07 am
क्या है खबर?

खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक कारों में रेंज की चिंता अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब कार निर्माता फास्ट चार्जिंग के माध्यम से इस समस्या को कुछ हद तक कम प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं भी प्लग-इन करके आप गाड़ी को जल्द से जल्द चार्ज कर आगे का सफर जारी रख सकते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUVs के ऐसे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे कम चार्जिंग समय के साथ आती हैं।

#1

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: 18.02 लाख रुपये

हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए केवल 11kW AC चार्जिंग समय का खुलासा किया है। इसकी 42kWh बैटरी को 10-100 फीसदी चार्ज होने में 4 घंटे लगते हैं। कार चार्ज होने में महिंद्रा BE 6 की तुलना में 2 घंटे कम लेती है। इसमें 11kW चार्जर के लिए 73,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। यह एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव टेक और एग्जीक्यूटिव (O) LR को छोड़कर सभी ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 18.02-23.67 लाख रुपये के बीच है।

#2

टाटा कर्व EV: 16.99 लाख रुपये

टाटा मोटर्स की कर्व EV 7.2kW AC से सबसे तेज चार्जिंग स्पीड देती है। यह इलेक्ट्रिक कार 55kWh बैटरी को फुल चार्ज करने में 6.5 घंटे का समय लेती है। DC चार्जर के माध्यम से यह महज 40 मिनट में 10-80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है। यह 502 किलोमीटर की रेंज देती है। टाटा सभी वेरिएंट के साथ 7.2kW चार्जर स्टैंडर्ड तौर पर देती है। इसकी कीमत 16.99 लाख से शुरू होकर 19.49 लाख रुपये तक जाती है।

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#3

MG विंडसर EV: 14.10 लाख रुपये

MG मोटर्स की विंडसर EV को 38kWh और 52.9kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया है, जिसमें पहले वाले पैक को 10-100 प्रतिशत चार्ज होने में 7 घंटे लगते हैं, जबकि दूसरी बैटरी 9.5 घंटे लेती है। DC चार्जर से दोनों बैटरियों को चार्ज होने में 45-50 मिनट का समय लेती है। इस गाड़ी की रेंज 332-449 किलोमीटर के बीच है। इस गाड़ी की कीमत 14.10-18.60 लाख रुपये और BaaS प्रोग्राम के साथ 9.99-13.60 लाख रुपये के बीच है।

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#4

MG ZS EV: 17.99 लाख रुपये

MG ZS EV भारत की पहली इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV है। इसके सभी वेरिएंट में 50.3kWh की बैटरी मिलती है, जिसे 8.5 से 9 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। 50kW DC चार्जर के जरिए इसे 0-80 फीसदी चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। यह फुल चार्ज करने पर 461 किलोमीटर की रेंज प्रदान करने में सक्षम है। इसके साथ 7.4kW का चार्जर फ्री मिलता है। इसकी कीमत 17.99-20.75 लाख रुपये के बीच है।

#5

महिंद्रा BE 6: 18.90 लाख रुपये

वर्तमान में उपलब्ध सबसे आकर्षक दिखने वाली महिंद्रा कारों में से एक BE 6 59kWh और 79kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है। इनमें से 59kWh पैक 7.2kW AC चार्जर का उपयोग करके 8.7 घंटे में चार्ज हो जाता है। BE 6 को 11.2kW AC चार्जर के इस्तेमाल से 6 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC चार्जर से 20 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसकी कीमत 18.90-26.90 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।

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