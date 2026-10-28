सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे वालों को मिलेंगे फास्टैग लोकल पास, आधी होगी कीमत

क्या है खबर?

सरकार नेशनल हाईवे टोल प्लाज के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए 1 नवंबर से एक रियायती वार्षिक फास्टैग पास शुरू करने जा रही है। नगरपालिका या शहरी सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए इस पास की कीमत 1,500 रुपये प्रति वर्ष होगी, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह 3,000 रुपये होगी। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में एक सामान्य वार्षिक फास्टैग पास की कीमत 3,075 रुपये होगी।