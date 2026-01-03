इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर होगा आधार जैसा नंबर, परिवहन मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव 

इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों पर आधार जैसा नंबर लिखा जाएगा

क्या है खबर?

परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को आधार कार्ड की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे उनकी संपूर्ण ट्रेसबिलिटी और कुशल रीसाइक्लिंग सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित ढांचे के तहत बैटरी उत्पादक या आयातक के लिए बैटरियों को 21 अक्षरों वाला बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) आवंटित करना होगा। उन्हें संबंधित बैटरी पैक डायनामिक डाटा को BPAN के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।