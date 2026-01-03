इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर होगा आधार जैसा नंबर, परिवहन मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव
क्या है खबर?
परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को आधार कार्ड की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे उनकी संपूर्ण ट्रेसबिलिटी और कुशल रीसाइक्लिंग सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित ढांचे के तहत बैटरी उत्पादक या आयातक के लिए बैटरियों को 21 अक्षरों वाला बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) आवंटित करना होगा। उन्हें संबंधित बैटरी पैक डायनामिक डाटा को BPAN के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
निर्देश
कहां लिखा जाएगा BPAN?
दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "बैटरी निर्माता या आयातक के लिए यह अनिवार्य है कि वे बाजार में पेश की जाने वाली प्रत्येक बैटरी और स्वयं के उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक बैटरी को एक विशिष्ट बैटरी पैक आधार नंबर आवंटित करें।" इसमें आगे बताया है कि BPAN को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगह पर लगाया जाना चाहिए। स्थान का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इसे नष्ट या खराब होने से बचाया जा सके।
पारदर्शिता
बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र में आएगी पारदर्शिता
BPAN कच्चे माल के निष्कर्षण और विनिर्माण से लेकर उसके उपयोग, रीसाइक्लिंग तक की महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित और संग्रहित करेगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, रीसाइक्लिंग और पुन: उपयोग के कारण BPAN की विशेषताओं में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसी या किसी नए उत्पादक या आयातक की ओर से एक नया नंबर जारी किया जाएगा। इस सिस्टम का उद्देश्य प्रदर्शन और पर्यावरणीय प्रभाव की सटीक निगरानी को सक्षम बनाकर बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लाना है।