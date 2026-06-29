इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पहली छमाही में 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है

इलेक्ट्रिक कारों की सालाना बिक्री पहली बार 3 लाख के पार पहुंचेगी- रिपोर्ट

क्या है खबर?

भारत का इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (EPV) बाजार इस साल में पहली बार सालाना बिक्री के मामले में 3 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए मॉडल लॉन्च होने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर ग्राहकों की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण बिक्री में यह रिकॉर्ड बन सकता है, जबकि 2025 में आंकड़ा 2 लाख से थोड़ा कम था। पहली छमाही में इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख के करीब पहुंच गया।