बारिश में विजिबिलिटी बढ़ाने के आसान तरीके

कार की विंडशील्ड पर बारिश में विजिबिलिटी बढ़ाने के आसान तरीके

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Sep 08, 202609:12 am

क्या है खबर?

बारिश के दौरान कार चलाते समय विंडशील्ड पर पानी की बूंदें जमा होने से सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा, कांच पर धूल, तेल या गंदगी की पतली परत हो तो रोशनी पड़ने पर चमक बढ़ जाती है और ड्राइवर को देखने में परेशानी होती है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों से विंडशील्ड को साफ रखकर विजिबिलिटी बेहतर की जा सकती है। इससे बारिश में ड्राइविंग थोड़ी सुरक्षित और आरामदायक भी बन सकती है।