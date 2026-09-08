कार की विंडशील्ड पर बारिश में विजिबिलिटी बढ़ाने के आसान तरीके
क्या है खबर?
बारिश के दौरान कार चलाते समय विंडशील्ड पर पानी की बूंदें जमा होने से सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा, कांच पर धूल, तेल या गंदगी की पतली परत हो तो रोशनी पड़ने पर चमक बढ़ जाती है और ड्राइवर को देखने में परेशानी होती है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों से विंडशील्ड को साफ रखकर विजिबिलिटी बेहतर की जा सकती है। इससे बारिश में ड्राइविंग थोड़ी सुरक्षित और आरामदायक भी बन सकती है।
#1
वाइपर ब्लेड साफ रखें
बारिश में साफ दृश्य के लिए वाइपर ब्लेड की स्थिति अच्छी रखना जरूरी है।
समय-समय पर ब्लेड को साफ पानी और मुलायम कपड़े से पोंछें, ताकि उन पर जमा धूल और गंदगी हट सके। अगर वाइपर चलाने पर कांच पर पानी की लकीरें बनें, आवाज आए या पानी ठीक से साफ न हो, तो ब्लेड बदल देना बेहतर है।
खराब ब्लेड बारिश में बूंदों को फैलाकर दृश्य और ज्यादा धुंधला कर सकते हैं और रात में समस्या बढ़ सकती है।
#2
विंडशील्ड को अंदर-बाहर से साफ करें
विंडशील्ड की बाहरी सतह के साथ अंदर का कांच भी साफ रखना जरूरी है।
इसके लिए किसी अच्छे ग्लास क्लीनर और साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। कांच पर तेल या धूल की परत रहने से बारिश और सामने की गाड़ियों की हेडलाइट में चमक ज्यादा दिखाई दे सकती है।
सफाई करते समय कांच को अच्छी तरह पोंछकर सूखा लें। गंदा या धुंधला अंदरूनी कांच रात में विजिबिलिटी को और खराब कर सकता है।
#3
डिफॉगर और हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें
बारिश में कार के अंदर नमी बढ़ने पर विंडशील्ड पर धुंध जम सकती है।
ऐसी स्थिति में कार का डिफॉगर या डीफ्रॉस्ट फीचर चालू करें और जरूरत के अनुसार एयर कंडीशनर भी इस्तेमाल करें। इससे कांच पर जमी धुंध हटाने में मदद मिलती है। साथ ही हेडलाइट और विंडशील्ड वॉशर का सही इस्तेमाल करें, ताकि सामने का रास्ता साफ दिखे।
बारिश तेज हो तो गति कम रखें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह रुककर दृश्य साफ होने दें।