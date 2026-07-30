E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान

E20 पेट्रोल से पुराने BS-III वाहनों के रबड़ पार्ट्स हो सकते हैं खराब- नितिन गडकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:19 pm Jul 30, 202612:19 pm

क्या है खबर?

देश भर में एथेनॉल वाले पेट्रोल पर चले विवाद के बीच नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि E20 पेट्रोल से पुराने BS-III वाहनों में लगे कुछ रबड़ के पार्ट्स और गैस्केट को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इससे वाहन की कुल परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा नकारात्मक असर अब तक की स्टडी में सामने नहीं आया है।