कार का स्टीयरिंग बार-बार एक तरफ मुड़ता है? जानें वजह और समाधान
क्या है खबर?
अगर आपकी कार सीधी सड़क पर चलाते समय बिना वजह एक तरफ खिंचने लगे या स्टीयरिंग अपने-आप दाएं या बाएं मुड़ने लगे, तो इसे सामान्य बात नहीं मानना चाहिए। यह समस्या कई तकनीकी कारणों से हो सकती है। समय रहते इसकी जांच नहीं कराई जाए तो टायर जल्दी घिस सकते हैं, ड्राइविंग असुरक्षित हो सकती है और ईंधन की खपत भी बढ़ सकती है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत समाधान करना चाहिए।
#1
व्हील अलाइनमेंट और टायर हो सकते हैं वजह
स्टीयरिंग एक तरफ मुड़ने का सबसे आम कारण व्हील अलाइनमेंट का बिगड़ना होता है।
गड्ढों या ऊबड़-खाबड़ सड़क पर चलने से पहियों का संतुलन खराब हो सकता है। इसके अलावा, किसी टायर में कम हवा होना, टायर का असमान घिसना या अलग-अलग हालत के टायर लगे होना भी इस समस्या की वजह बन सकता है।
ऐसे मामलों में जल्द जांच और जरूरी सुधार कराना बेहतर माना जाता है ताकि ड्राइविंग पहले जैसी सुरक्षित और आसान बनी रहे।
#2
सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम की भी कराएं जांच
अगर व्हील अलाइनमेंट सही होने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम या ब्रेक की जांच करानी चाहिए।
कई बार किसी एक पहिए का ब्रेक हल्का जाम होने या सस्पेंशन के हिस्से खराब होने से भी कार एक तरफ खिंचने लगती है।
ऐसी स्थिति में अधिक देर तक वाहन चलाना सुरक्षित नहीं माना जाता और तुरंत अनुभवी मैकेनिक से जांच करानी चाहिए, ताकि आगे किसी बड़ी खराबी से भी बचा जा सके।
#3
समय पर समाधान से बचेंगे बड़े खर्च से
नियमित सर्विस के दौरान व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायरों की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
सभी टायरों में कंपनी के अनुसार सही हवा का दबाव बनाए रखें और घिसे हुए टायर समय पर बदल दें। अगर स्टीयरिंग लगातार एक तरफ मुड़ता महसूस हो, तो बिना देर किए सर्विस सेंटर पहुंचें।
समय पर मरम्मत कराने से दुर्घटना का खतरा कम होता है और कार की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनी रहती है, साथ ही अतिरिक्त खर्च भी बच सकता है।