यह समस्या कई तकनीकी कारणों से हो सकती है

कार का स्टीयरिंग बार-बार एक तरफ मुड़ता है? जानें वजह और समाधान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:41 am Aug 06, 202609:41 am

क्या है खबर?

अगर आपकी कार सीधी सड़क पर चलाते समय बिना वजह एक तरफ खिंचने लगे या स्टीयरिंग अपने-आप दाएं या बाएं मुड़ने लगे, तो इसे सामान्य बात नहीं मानना चाहिए। यह समस्या कई तकनीकी कारणों से हो सकती है। समय रहते इसकी जांच नहीं कराई जाए तो टायर जल्दी घिस सकते हैं, ड्राइविंग असुरक्षित हो सकती है और ईंधन की खपत भी बढ़ सकती है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत समाधान करना चाहिए।