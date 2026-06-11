इंजन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए समय-समय पर उसकी देखभाल जरूरी होती है

क्या आपकी कार के इंजन को चाहिए फ्लश? जानिए कब पड़ती है इसकी जरूरत

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Jun 11, 202609:37 am

क्या है खबर?

कार के इंजन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए समय-समय पर उसकी देखभाल जरूरी होती है। इसी रखरखाव का एक हिस्सा इंजन फ्लश भी है। यह एक प्रक्रिया है, जिसमें इंजन के अंदर जमा गंदगी, कीचड़ जैसे अवशेष और पुराने तेल के कणों को साफ करने की कोशिश की जाती है। सही समय पर इंजन फ्लश कराने से इंजन की कार्यक्षमता बेहतर बनी रह सकती है और कई समस्याओं से बचाव हो सकता है।