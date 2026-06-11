क्या आपकी कार के इंजन को चाहिए फ्लश? जानिए कब पड़ती है इसकी जरूरत
क्या है खबर?
कार के इंजन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए समय-समय पर उसकी देखभाल जरूरी होती है। इसी रखरखाव का एक हिस्सा इंजन फ्लश भी है। यह एक प्रक्रिया है, जिसमें इंजन के अंदर जमा गंदगी, कीचड़ जैसे अवशेष और पुराने तेल के कणों को साफ करने की कोशिश की जाती है। सही समय पर इंजन फ्लश कराने से इंजन की कार्यक्षमता बेहतर बनी रह सकती है और कई समस्याओं से बचाव हो सकता है।
काम
इंजन फ्लश कैसे काम करता है?
इंजन फ्लश के दौरान विशेष सफाई द्रव इंजन ऑयल में मिलाया जाता है। इसके बाद इंजन को कुछ समय चलाया जाता है, ताकि यह अंदर जमा गंदगी और अवशेषों को ढीला कर सके। फिर पुराना ऑयल निकालकर नया इंजन ऑयल डाला जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इंजन के अंदर मौजूद जमा पदार्थों को कम करना होता है। हालांकि, हर वाहन के लिए इसकी जरूरत अलग-अलग हो सकती है और निर्माता के निर्देशों का पालन करना जरूरी माना जाता है।
सही समय
कब कराना चाहिए इंजन फ्लश?
अगर वाहन लंबे समय तक बिना नियमित सर्विस के चला हो या इंजन ऑयल समय पर नहीं बदला गया हो, तो इंजन फ्लश उपयोगी हो सकता है। पुराने वाहनों में भी कभी-कभी इसकी सलाह दी जाती है। अगर इंजन के अंदर अधिक गंदगी जमा होने के संकेत मिलें, तब भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि, हर ऑयल बदलने के साथ इंजन फ्लश कराना जरूरी नहीं होता और बिना जरूरत इसके उपयोग से बचना बेहतर माना जाता है।
जरुरी बात
इंजन फ्लश कराने से पहले रखें ध्यान
इंजन फ्लश कराने से पहले किसी भरोसेमंद मैकेनिक या अधिकृत सर्विस सेंटर की सलाह लेना जरूरी है। कुछ पुराने या ज्यादा घिसे हुए इंजन में यह प्रक्रिया उपयुक्त नहीं मानी जाती। गलत तरीके से किया गया इंजन फ्लश नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए वाहन की स्थिति, सर्विस इतिहास और निर्माता की सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। सही जानकारी के साथ कराया गया इंजन फ्लश इंजन की सफाई और प्रदर्शन सुधारने में मदद कर सकता है।