क्या खिड़कियां खोलकर कार चलाने से ज्यादा मिलता माइलेज? जानिए असली सच

क्या खिड़कियां खोलकर कार चलाने से ज्यादा मिलता माइलेज? जानिए असली सच
क्या है खबर?
लोग कार का माइलेज बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। गर्मियों में AC चालू कर कार चलाने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है। इस कारण कई लोग AC बंद कर खिड़कियां खोलकर ड्राइविंग कर पेट्रोल-डीजल बचाते हैं। हकीकत इससे अलग होती है और यह आपकी गाड़ी की रफ्तार पर निर्भर करता है। आइये जानते हैं खिड़की खोलकर कार चलाना माइलेज को कैसे प्रभावित करता है और इसके क्या फायदे-नुकसान हैं।
असर
खिड़की खोलने से क्या पड़ता है असर?
किसी भी कार को डिजाइन करते समय एयरोडायनामिक्स का खास ध्यान रखा जाता है, ताकि वह सड़क पर हवा को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ सके। जब आप गाड़ी को 70-80 किमी/घंटा या ज्यादा रफ्तार में चलते हैं, तब खुली खिड़कियां ड्रैग इफेक्ट पैदा करती है। इस केबिन में भरी हवा गाड़ी को पीछे की ओर धकेलती है, जिससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ईंधन खपत बढ़ने से माइलेज 10-20 फीसदी कम हो जाएगा।
धीमी रफ्तार
धीमी रफ्तार में क्या सही तरीका?
जब गाड़ी 30-40 किमी/घंटा की धीमी रफ्तार से चलाते हैं तो AC बंद कर खिड़कियां खोलना सही विकल्प हो सकता है। दरअसल, इस रफ्तार में गाड़ी की गति पर हवा का दबाव बहुत कम होता है और इंजन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। ऐसे में AC के कारण इंजन पर पड़ने वाला दबाव भी खत्म होगा तो ईंधन की खपत कम होगी। ऐसे में शहरी क्षेत्र में खिड़कियां खोलकर और हाइवे पर बंद कर ड्राइव करना सही रहता है।