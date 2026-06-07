प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान बीमा में कवर होते हैं

क्या आंधड़-बारिश में कार को नुकसान होने पर मिलता है बीमा क्लेम?

क्या है खबर?

इन दिनों देश के अधिकांश हिस्सों में आए दिन अंधड़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ वाहनों को भी खतरा पैदा हो रहा है। खराब मौसम में अक्सर पेड़ की टहनियां, टिन, पत्थर या दूसरी भारी चीजें उड़कर आपकी कार पर गिरकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या अंधड़-बारिश से हुआ नुकसान बीमा में कवर होता है या नहीं।