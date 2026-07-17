कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है

कार स्टार्ट करते समय करते हैं ये गलतियां? इंजन और बैटरी दोनों हो सकते हैं खराब

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:29 am Jul 17, 202609:29 am

क्या है खबर?

कार चलाने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर इंजन, बैटरी और दूसरे जरूरी हिस्सों पर पड़ सकता है। शुरुआत में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन समय के साथ मरम्मत का खर्च बढ़ा सकती हैं। अगर शुरुआत से सही तरीका अपनाया जाए, तो कार की उम्र बढ़ती है और सफर भी ज्यादा सुरक्षित व आरामदायक रहता है।