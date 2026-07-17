कार स्टार्ट करते समय करते हैं ये गलतियां? इंजन और बैटरी दोनों हो सकते हैं खराब
क्या है खबर?
कार चलाने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर इंजन, बैटरी और दूसरे जरूरी हिस्सों पर पड़ सकता है। शुरुआत में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन समय के साथ मरम्मत का खर्च बढ़ा सकती हैं। अगर शुरुआत से सही तरीका अपनाया जाए, तो कार की उम्र बढ़ती है और सफर भी ज्यादा सुरक्षित व आरामदायक रहता है।
#1
इंजन स्टार्ट करते ही तुरंत गाड़ी न दौड़ाएं
कई लोग कार स्टार्ट करते ही बिना रुके तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देते हैं।
ऐसा करने से इंजन के सभी हिस्सों तक तेल सही तरीके से पहुंचने का समय नहीं मिल पाता। खासकर सुबह या लंबे समय बाद कार स्टार्ट करने पर कुछ सेकंड इंतजार करना बेहतर माना जाता है।
इसके बाद धीरे-धीरे गाड़ी चलाने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है।
#2
बार-बार सेल्फ लगाने से करें परहेज
अगर कार एक बार में स्टार्ट नहीं होती, तो उसे लगातार कई बार सेल्फ नहीं लगाना चाहिए।
इससे बैटरी और स्टार्टर मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और स्टार्ट होने की संभावना कम हो जाती है। पहले यह समझने की कोशिश करें कि समस्या ईंधन, बैटरी या किसी दूसरी वजह से तो नहीं है।
जरूरत पड़ने पर कुछ सेकंड रुककर दोबारा कोशिश करें। बार-बार लगातार सेल्फ लगाने से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।
#3
चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें
कार स्टार्ट करते समय अगर डैशबोर्ड पर कोई भी चेतावनी लाइट जल रही हो, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
यह इंजन, बैटरी, ब्रेक या दूसरे सिस्टम में खराबी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले समस्या की जांच कराना बेहतर रहता है।
चेतावनी संकेतों के बावजूद लगातार कार चलाने से छोटी खराबी बड़ी समस्या में बदल सकती है और मरम्मत का खर्च भी काफी बढ़ सकता है।