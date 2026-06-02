सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये बातें

आजकल कई लोग बजट बचाने के लिए सेकेंड हैंड कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। सही कार मिलने पर कम कीमत में अच्छा विकल्प मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने पर बाद में परेशानी भी बढ़ सकती है। इसलिए कार खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान से देखना बहुत अहम माना जाता है। जानकार कहते हैं कि जांच-पड़ताल करके खरीदी गई कार लंबे समय तक आरामदायक रहती है और अतिरिक्त खर्च से भी बचाती है।

#1 कार की हालत और सर्विस रिकॉर्ड जरूर देखें सेकेंड हैंड कार खरीदते समय सबसे पहले उसकी बाहरी और अंदरूनी हालत देखनी चाहिए। बॉडी पर ज्यादा डेंट, खरोंच या पेंट का फर्क नजर आए तो ध्यान दें। साथ ही इंजन की आवाज और कार स्टार्ट होने का तरीका भी जांच लें। सर्विस रिकॉर्ड जरूर मांगें। इससे पता चलता है कि कार की देखभाल समय पर हुई है या नहीं। अच्छी तरह संभाली गई कार आगे चलकर कम परेशानी देती है और भरोसा बढ़ाती है।

#2 जरूरी कागज और मालिक की जानकारी जांचें कार खरीदने से पहले उसके सभी जरूरी दस्तावेज जरूर देख लें। RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और सर्विस पेपर सही होने चाहिए। यह भी देखें कि कार पर कोई लोन बाकी तो नहीं है। मालिक का नाम और रिकॉर्ड दस्तावेजों से मेल खाना जरूरी है। अगर कागज पूरे और सही हों तो ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान रहती है। इससे बाद में कानूनी परेशानी या अनचाहे खर्च से बचने में मदद मिलती है।

Advertisement