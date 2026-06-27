बाइक के शॉक एब्जॉर्बर समय पर बदलना जरूरी है

इन संकेतों को न करें नजरअंदाज, तुरंत बदलें बाइक के शॉक एब्जॉर्बर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Jun 27, 202609:18 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय आरामदायक सफर और बेहतर कंट्रोल के लिए शॉक एब्जॉर्बर की अहम भूमिका होती है। यह सड़क के गड्ढों और झटकों का असर कम करता है, जिससे राइड सुरक्षित रहती है, लेकिन समय के साथ शॉक एब्जॉर्बर घिसने लगते हैं और उनकी क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में समय पर इन्हें बदलना जरूरी है, क्योंकि खराब शॉक एब्जॉर्बर बाइक की हैंडलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकते हैं।