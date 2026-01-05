दिल्ली सरकार बना रही पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर प्रोत्साहन देने की योजना 

दिल्ली सरकार पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर प्रोत्साहन देगी

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में परिवर्तित करने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। परिवर्तित की जाने वाली पहली 1,000 पुरानी गाड़ियों पर 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य मालिकों को पुरानी और प्रतिबंधित गाड़ियों को कबाड़ में बेचने या स्क्रैप करने के बजाय एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना है।