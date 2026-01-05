दिल्ली सरकार बना रही पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर प्रोत्साहन देने की योजना
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में परिवर्तित करने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। परिवर्तित की जाने वाली पहली 1,000 पुरानी गाड़ियों पर 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य मालिकों को पुरानी और प्रतिबंधित गाड़ियों को कबाड़ में बेचने या स्क्रैप करने के बजाय एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना है।
मंजूरी
केबिनेट की मंजूरी का इंतजार
इंडियन एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इस पहल को महंगी गाड़ियों के मालिकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मर्सिडीज या BMW जैसी लग्जरी कारों की भारी कीमत चुकाने वाले लोग अक्सर कम मुनाफे के लिए उन्हें स्क्रैप करने से हिचकिचाते हैं। एक अधिकारी के अनुसार, प्रोत्साहनों का उद्देश्य इन महंगी गाड़ियों के दोबारा उपयोग को बढ़ावा देना और सुगम बनाना है।
अड़चन
पहले भी हुआ था ऐसा प्रयास
यह पहली बार नहीं है, जब रेट्रोफिटिंग पर विचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले भी इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या रेट्रोफिट किट की उच्च लागत है, जो मॉडल के अनुसार अलग-अलग होती है। रेट्रोफिटिंग में वाहन के आंतरिक दहन इंजन को बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक किट से बदला जाता है।