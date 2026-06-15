ट्रैफिक चालान भरने के बाद भी आ सकती है परेशानी, जरूर कर लें ये काम

NOC

तो नहीं मिलेगी NOC

गाड़ी को एक से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं या बेच रहे हैं तो RTO से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेनी पड़ती है। जब तक आप बकाया चालान भरने के बाद सिस्टम से क्लियर नहीं होने पर NOC जारी नहीं होगी। कई बीमा कंपनियां क्लेम देते समय गाड़ी के चालान की हिस्ट्री को चेक करती हैं। अगर, कोई चालान कोर्ट में लंबित था और आपने भर दिया है तो इसकी जानकारी इंश्योरेंस रिकॉर्ड में भी अपडेट होनी चाहिए।