सिट्रॉन बेसाल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या मिलता है नया

बेसाल्ट एक्स के कंफर्ट एडिशन में कंफर्ट AXS पैक मिलते हैं, जो इसके बेस यू और मिड प्लस ट्रिम्स पर उपलब्ध हैं।

इसमें बेज लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, 10.25-इंच का एंड्रॉयड-आधारित टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, JBL ऑडियो सिस्टम, प्रेडिक्टिव सेफ्टी अलर्ट वाले ड्यूल डैशकैम और रियर व्यू कैमरा शामिल हैं।

कार निर्माता का कहना है कि इन फीचर्स को रोजाना इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए जोड़ा गया है, चाहे शहर में आना-जाना हो या लंबी दूरी की ड्राइव।