कई दिनों तक खड़ी रहने के बाद कार चलाने जा रहे हैं? ये चेकलिस्ट आएगी काम

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बैटरी, टायर और लाइट जरूर देखें

सबसे पहले कार की बैटरी जांचें और देखें कि इंजन आसानी से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। इसके बाद चारों टायरों में सही एयर प्रेशर और किसी तरह की दरार या नुकसान की जांच करें। हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और वाइपर भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह देखना जरूरी है। बारिश के मौसम में वाइपर और वॉशर फ्लूइड की जांच भी जरूर कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो।