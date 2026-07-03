कई दिनों तक खड़ी रहने के बाद कार चलाने जा रहे हैं? ये चेकलिस्ट आएगी काम

कई दिनों तक खड़ी रहने के बाद कार चलाने जा रहे हैं? ये चेकलिस्ट आएगी काम
क्या है खबर?
अगर आपकी कार कई दिनों या हफ्तों से एक ही जगह खड़ी है, तो उसे बिना जांच किए सीधे सड़क पर नहीं ले जाना चाहिए। लंबे समय तक खड़ी रहने से बैटरी कमजोर हो सकती है, टायरों का दबाव कम हो सकता है और कई दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ सकता है। कुछ मिनट की जरूरी जांच आपको रास्ते में होने वाली परेशानी और अनचाहे खर्च से बचाने में मदद कर सकती है।
#1
बैटरी, टायर और लाइट जरूर देखें
सबसे पहले कार की बैटरी जांचें और देखें कि इंजन आसानी से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। इसके बाद चारों टायरों में सही एयर प्रेशर और किसी तरह की दरार या नुकसान की जांच करें। हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और वाइपर भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह देखना जरूरी है। बारिश के मौसम में वाइपर और वॉशर फ्लूइड की जांच भी जरूर कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
#2
इंजन ऑयल और जरूरी फ्लूइड जांचें
कार चलाने से पहले इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का स्तर जरूर देख लें। अगर किसी फ्लूइड की मात्रा कम है तो पहले उसे पूरा कराएं। इंजन के नीचे तेल या अन्य तरल पदार्थ का रिसाव तो नहीं है, इसकी भी जांच करें। साथ ही बोनट खोलकर वायरिंग और पाइप में किसी नुकसान या चूहों के काटने के निशान भी देख लें, जिससे आगे बड़ी खराबी से बचा जा सके।
#3
धीरे चलाकर करें शुरुआती टेस्ट ड्राइव
सभी जरूरी जांच पूरी होने के बाद शुरुआत में कार को धीमी गति से चलाएं और इंजन, ब्रेक, स्टीयरिंग तथा सस्पेंशन की आवाज पर ध्यान दें। अगर कोई असामान्य कंपन, आवाज या चेतावनी लाइट दिखाई दे तो तुरंत कार रोककर जांच कराएं। थोड़ी सावधानी और शुरुआती टेस्ट ड्राइव आपकी कार को सुरक्षित रखने के साथ सफर को भी ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद बना सकती है, जिससे आगे लंबी यात्रा भी बिना परेशानी पूरी हो सके।