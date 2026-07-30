सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले इन जरूरी दस्तावेजों की जरूर करें जांच
क्या है खबर?
सेकेंड हैंड कार खरीदना नई कार की तुलना में सस्ता विकल्प हो सकता है, लेकिन बिना सही जांच के यह फैसला नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए कार खरीदने से पहले उसके सभी जरूरी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लेना बेहद जरूरी है। सही कागजात होने से भविष्य में कानूनी परेशानी, मालिकाना हक से जुड़े विवाद और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है। इससे खरीदारी भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनती है।
#1
RC और बीमा की जरूर करें जांच
कार खरीदने से पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जांच करें।
इसमें वाहन का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और मालिक की जानकारी सही होनी चाहिए। इसके साथ कार का बीमा भी वैध होना जरूरी है। बीमा की अवधि खत्म होने वाली हो तो उसकी जानकारी पहले ही ले लें।
इससे बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वाहन के दस्तावेजों को लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा।
#2
PUC और सर्विस रिकॉर्ड भी देखें
कार का प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी वैध होना चाहिए।
इसके अलावा, वाहन का सर्विस रिकॉर्ड भी जरूर जांचें। इससे पता चलता है कि कार की समय-समय पर सही तरीके से सर्विस हुई है या नहीं। अगर कार किसी दुर्घटना का शिकार हुई है या उसमें बड़ा मरम्मत कार्य हुआ है, तो उसकी जानकारी भी सर्विस रिकॉर्ड से मिल सकती है।
इससे सही फैसला लेने में आसानी होती है और कार की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा भी लग जाता है।
#3
NOC और टैक्स से जुड़े कागजात जांचें
अगर कार दूसरे राज्य से लाई गई है तो उसका NOC जरूर देखें।
साथ ही यह भी जांच लें कि वाहन पर कोई बकाया टैक्स, चालान या बैंक का लोन तो नहीं है। अगर कार फाइनेंस पर खरीदी गई थी, तो बैंक से जारी लोन समाप्ति प्रमाणपत्र भी देखना चाहिए।
सभी दस्तावेज सही मिलने के बाद ही कार खरीदने का अंतिम फैसला करना बेहतर माना जाता है, ताकि भविष्य में किसी कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।