सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले इन जरूरी दस्तावेजों की जरूर करें जांच

कार का प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी वैध होना चाहिए।

इसके अलावा, वाहन का सर्विस रिकॉर्ड भी जरूर जांचें। इससे पता चलता है कि कार की समय-समय पर सही तरीके से सर्विस हुई है या नहीं। अगर कार किसी दुर्घटना का शिकार हुई है या उसमें बड़ा मरम्मत कार्य हुआ है, तो उसकी जानकारी भी सर्विस रिकॉर्ड से मिल सकती है।

इससे सही फैसला लेने में आसानी होती है और कार की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा भी लग जाता है।