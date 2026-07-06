कार का टायर फटने से पहले मिलते हैं ये संकेत

कार का टायर फटने से पहले देता है ये साफ संकेत, तुरंत हो जाएं सावधान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Jul 06, 202609:12 am

क्या है खबर?

कार का टायर अचानक फटना सड़क पर बड़ा हादसा करा सकता है। हालांकि, कई बार टायर पहले ही कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। नियमित जांच और थोड़ी सावधानी न सिर्फ सफर को सुरक्षित बनाती है, बल्कि टायर की उम्र भी बढ़ाती है। इसलिए हर ड्राइवर को टायर से जुड़े शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।