कार का टायर फटने से पहले देता है ये साफ संकेत, तुरंत हो जाएं सावधान
क्या है खबर?
कार का टायर अचानक फटना सड़क पर बड़ा हादसा करा सकता है। हालांकि, कई बार टायर पहले ही कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। नियमित जांच और थोड़ी सावधानी न सिर्फ सफर को सुरक्षित बनाती है, बल्कि टायर की उम्र भी बढ़ाती है। इसलिए हर ड्राइवर को टायर से जुड़े शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
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ये संकेत बताते हैं कि टायर में हो सकती है दिक्कत
अगर टायर की सतह पर दरारें दिखने लगें, हवा बार-बार कम होने लगे या ट्रेड बहुत ज्यादा घिस जाए, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। चलते समय कार में ज्यादा कंपन महसूस होना, स्टीयरिंग का एक तरफ खिंचना या टायर से असामान्य आवाज आना भी खराब टायर की निशानी हो सकती है। ऐसे संकेत मिलने पर तुरंत टायर की जांच करानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे बदल देना चाहिए।
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गलत हवा का दबाव भी बढ़ाता है टायर फटने का खतरा
टायर में जरूरत से ज्यादा या बहुत कम हवा होना भी बड़ी वजह बन सकता है। कम हवा में टायर ज्यादा गर्म होता है, जबकि ज्यादा हवा होने पर दबाव बढ़ जाता है। दोनों ही स्थिति में तेज रफ्तार के दौरान टायर फटने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में समय-समय पर एयर प्रेशर जरूर जांचें और कंपनी द्वारा बताए गए दबाव के अनुसार ही हमेशा टायर में हवा भरवाएं।
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इन सावधानियों से सफर रहेगा सुरक्षित
लंबी यात्रा पर निकलने से पहले सभी टायरों और स्टेपनी की अच्छी तरह जांच करें। अगर टायर पुराना हो गया है या उसमें कट, उभार या गहरी दरार दिख रही है तो उसे तुरंत बदल दें। ओवरलोडिंग से बचें और खराब सड़क पर तेज गति से गाड़ी न चलाएं। नियमित व्हील अलाइनमेंट और टायर रोटेशन कराने से भी टायर की स्थिति बेहतर रहती है और अचानक फटने का खतरा काफी कम हो जाता है।