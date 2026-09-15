लुधियाना में एक MG विंडसर EV बिना चालक के चलने लगी

लुधियाना में इलेक्ट्रिक कार लॉक हुई और बिना चालक चलने लगी, वीडियो देख सभी हैरान

क्या है खबर?

लुधियाना से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें MG विंडसर EV बिना किसी चालक के चलती हुई दिख रही है। यह देखकर चालक बुरी तरह घबरा गया। इसके बाद एक ठेले और पेड़ से टकरा गई। इस वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। कुछ लोग गाड़ी की टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ का कहना है कि यह घटना ऑटोमैटिक गाड़ियों के काम करने के तरीके से जुड़ी हो सकती है।