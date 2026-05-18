NCR में कैब एग्रीगेटर्स को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल वाहनों का लाइसेंस, हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला

मंजूरी

बैठक में दी नए नियम को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप लाइसेंस संबंधी नियमों को मंजूरी दी गई। CAQM ने पिछले साल जून में निर्देश दिया था कि 1 जनवरी, 2026 से दिल्ली NCR में कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी कंपनियों और ई-कॉमर्स फर्मों के बेड़े में नए पेट्रोल-डीजल संचालित वाहनों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।